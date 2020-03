La BCEAO annonce des mesures pour appuyer les Etats-membres dans le contexte du coronavirus

(Agence Ecofin) - La Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), vient d’annoncer de premières mesures pour appuyer le Togo, et les 7 autres pays membres de l’Uemoa ( Union économique et monétaire d’Afrique de l’Ouest), à faire face à la pandémie de Coronavirus, qui se répand de plus en plus vite dans la sous-région.

8 mesures sont annoncées, dans un récent communiqué officiel.Ainsi, en vue de pallier les « graves conséquences sur l'activité économique et financière » engendrées par le covid19 la Banque centrale va, dans un premier temps, augmenter de 340 milliards FCFA le montant accordé chaque semaine aux établissements bancaires (et qui s’élève donc désormais à 4 750 milliards FCFA). Ceci « afin de permettre à celles-ci de maintenir et d'accroître le financement de l'économie ».

Des mesures pour renforcer les entreprises et le tissu socio-économique dans l'Uemoa...

En deuxième mesure, la Banque centrale va élargir le champ des mécanismes à la disposition des banques pour accéder au refinancement à son niveau, et coter 1700 entreprises, jusqu’alors exclues de ce portefeuille. Pour leur permettre « d'accéder à des ressources complémentaires de 1050 milliards, et aux entreprises concernées de négocier et bénéficier de meilleures conditions pour leurs emprunts ».

Dans un troisième temps, il sera affecté 25 milliards FCFA au fonds de bonification de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), en vue de lui permettre à son tour d’accorder plus de prêts concessionnels, et à de meilleurs taux, aux États-membres, dans le financement des « dépenses urgentes d'investissement et d'équipement dans le cadre de la lutte contre la pandémie ».

Par ailleurs, les banques sont incitées à utiliser ces fonds disponibles via le guichet spécial de refinancement des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises (PME/PMI). Un guichet sans plafond, conçu pour promouvoir le promouvoir le financement de ces petits acteurs dans l'Union.

Du reste, un cadre sera mis en place pour « accompagner les entreprises affectées par les conséquences de la pandémie et qui rencontrent des difficultés pour rembourser les crédits qui leur ont été accordés ».

...et assurer la disponibilité en monnaie physique et électronique

Des réductions de coûts des transactions de monnaie électronique sont également à l’horizon. En effet la Bceao annonce mener des « négociations avec les entreprises d'émission de monnaie électronique ».

Du côté de la monnaie physique, les banques seront approvisionnées en billets « en quantité et en qualité suffisantes », pour assurer « un fonctionnement satisfaisant des guichets automatiques de banques »

Enfin, l’institution communautaire va organiser, au besoin, le réaménagement du calendrier d'émission des titres publics sur le marché financier régional, en prévision des besoins et perturbatiosn possibles.

A ce jour, le Togo dénombre 16 cas de Covid19. Cinq autres Etats de l’Uemoa sont actuellement touchés par des contaminations : Le Burkina (64 cas), le Sénégal (47), la Côte d’Ivoire (19), le Bénin (1) et le Niger ( 1).