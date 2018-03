Egypte: Yasser ElKady à Telecom Egypt pour s’enquérir des actions prévues pour améliorer la qualité de service

(Agence Ecofin) - Le ministre des Communications et des Technologies de l’Information, Yasser ElKady (photo), a rendu une visite d’inspection à Telecom Egypt, le 21 mars 2019. Au cours de la rencontre à laquelle il a pris part, Ahmed El-Behairy, le président-directeur général de l’opérateur historique, a été interpellé par le ministre sur les actions prévues pour améliorer davantage la qualité de service offerte aux populations.

D’après le patron de Telecom Egypt, la société prévoit de poursuivre l’extension de son réseau mobile à travers le pays, au cours des prochains mois, pour permettre un accès de qualité aux populations des zones reculées. Il a présenté au ministre Yasser ElKady les réalisations accomplies par l’entreprise, au cours de l’année dernière, et les investissements consentis pour soutenir l'infrastructure de communication et améliorer les services fournis. Des réalisations et investissements qui permettent aujourd’hui à l’opérateur de revendiquer un large réseau fixe ainsi qu’un réseau 4G mobile en progrès, actuellement fort de près de 3 millions d’abonnés.

Au terme de la visite de Yasser ElKady, Ahmed El-Behairy a rassuré le ministre de l’engagement de Telecom Egypt, société publique, à poursuivre l’investissement dans le développement de l'infrastructure de télécommunications pour atteindre l'excellence opérationnelle et fournir les meilleurs services aux clients, en matière de valeur, d'innovation et de qualité.