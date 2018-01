Zimbabwe : les opérateurs télécoms pourront désormais régler leurs frais de licence en plusieurs tranches

(Agence Ecofin) - L’Autorité de régulation des postes et télécommunications de Zambie (Potraz) accepte désormais que les opérateurs de téléphonie mobile règlent leurs frais de licence en plusieurs tranches. Avant, ils devaient le faire en totalité et d’avance.

La décision du régulateur télécoms d’étaler les paiements découle des plaintes formulées par les différents acteurs du marché télécoms national sur les difficultés financières qu’ils rencontrent, du fait d’un environnement économique de plus en plus difficile. Gift Machengete (photo), le directeur exécutif de la Potraz, a ajouté que la forte prévalence des OTT (WhatsApp, Viber, etc) a également contribué à compliquer leurs finances.

Le régulateur télécoms indique que grâce à l’instrument statutaire qu’il détient, il peut examiner les états financiers des opérateurs télécoms et déterminer s'ils ne peuvent effectivement pas payer d'avance leurs frais de licence. C’est après cette vérification, que la Potraz peut négocier avec eux un paiement étalé et éviter ainsi des sanctions financières qui accentueraient davantage leurs difficultés, ou une fermeture qui aurait des conséquences sociales plus graves.

Parmi les trois opérateurs de téléphonie mobile présents sur le marché télécoms zimbabwéen, le régulateur télécoms indique que seul Econet a déjà réglé la totalité de ses frais de licence. La filiale du groupe Econet Wireless, appartenant à l’homme d’affaires Strive Masiyiwa, a en effet versé au Trésor public les 37,5 millions de dollars US qui lui avaient été demandés.