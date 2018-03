UK aid et l’ODI incitent l’Afrique à numériser son industrie et ses moyens de production

(Agence Ecofin) - Dans son rapport de mars 2018, le programme « Supporting Economic Transformation » (SET), invite les pays d’Afrique subsaharienne à accélérer la numérisation de leurs industries et de leurs moyens de production pour améliorer leur croissance économique.

A travers l’adoption de technologies telles que le cloud computing, l'intelligence artificielle (IA), l'Internet des objets (IoT), etc ; le département britannique du développement international et l'Overseas Development Institute (ODI)- groupe de réflexion indépendant britannique sur le développement international et les questions humanitaires- porteurs du programme, estiment que la productivité de l’Afrique subsaharienne gagnera en rapidité et en efficacité.

Le rapport qui présente le Kenya comme un exemple en Afrique, indique que l’adoption des TIC par divers secteurs économiques du pays tels que les transports, la manufacture, l’agriculture, la machinerie, etc, lui vaut aujourd’hui une certaine santé financière. Ces secteurs ont su tirer parti de l'Internet et des innovations technologiques.

Pour UK aid et l’ODI, préparer les industries d’Afrique subsaharienne au futur numérique passe par la mise en oeuvre de politiques efficaces qui modifient les conditions propres au pays et contribuent à améliorer le climat d'investissement, les capacités des entreprises, les systèmes nationaux d'innovation et l'infrastructure TIC, les opportunités de financement direct et la participation aux chaînes de valeur mondiales.