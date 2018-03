La 19ème conférence de la Banque mondiale sur la terre et la pauvreté placée sous le signe du numérique

(Agence Ecofin) - Ce lundi 19 mars 2018, s’est ouvert à Washington, aux Etats-Unis, dans les locaux de la Banque mondiale, la 19ème Conférence sur la terre et la pauvreté. Placé sous le thème « La gouvernance foncière dans un monde interconnecté », l’événement a pour objectif de « présenter les dernières recherches et pratiques sur la diversité des réformes, des interventions et des innovations dans le secteur foncier à travers le monde ».

« La conférence est devenue l'un des plus grands événements internationaux sur la gouvernance foncière, attirant plus de 1300 participants en 2017, notamment des gouvernements, des universitaires, des organisations de la société civile et du secteur privé », indique le communiqué publié à cet effet.

Un événement d’envergure qui devrait être riche en débats sur les défis auxquels est confrontée la gouvernance foncière.

« Le renforcement des lois et de la gouvernance, la place de la femme dans la gestion de la terre, la collecte et le traitement des données sur les questions liées à la terre, la transformation des villes, le droit de propriété, l’équité dans la répartition des terres sont autant de sujets qui seront débattus au cours de cette conférence », précise l’Agence d’Information d’Afrique centrale.