Investissement public : le FMI va évaluer les réformes en cours au Cameroun

(Agence Ecofin) - Pendant deux semaines, les réformes effectuées par le Cameroun dans le domaine de l’investissement public seront passées au peigne fin. C’est l’objectif d’une mission d’assistance technique du Fonds monétaire international (FMI), qui séjourne actuellement dans le pays, et qui est conduite par Jean Luc Helis.

« Un certain nombre de progrès ont été réalisés au Cameroun dans le domaine des réformes des finances publiques et plus particulièrement des investissements publics depuis 2016. Notamment au niveau budgétaire, des partenariats public-privé et des coordinations entre le niveau central et le niveau local. Sur bien de ces aspects, le Cameroun est en avance par rapport à certains pays », s’est d’emblée satisfait Jean Luc Helis, au sortir d’une audience avec le ministre camerounais des Finances, le 19 février 2020.

Cependant, note le chef de la mission d’assistance technique du FMI, des problèmes subsistent « au niveau de l’allocation des ressources et de l’exécution des projets. C’est sur ces points précis que nous allons travailler ».

BRM