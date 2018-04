Sierra Leone: le régulateur télécoms et Sierratel menacés de sanctions pour dette fiscale

(Agence Ecofin) - L’Autorité nationale des Impôts (NRA) a écrit à la Commission nationale des télécommunications (NATCOM) de Sierra Leone, le 17 avril 2018, pour lui faire part de sa dette fiscale de 4,2 millions de dollars US. Le régulateur télécoms, qui n’a pas reversé à l’Etat les sommes d’argent collectées dans le cadre de sa mission d’administration des ressources télécoms du pays, est sommé, à travers cette correspondance, de le faire dans les plus brefs délais.

L’opérateur historique du pays, Sierratel, également dans la même situation que le régulateur télécoms, a aussi été contacté par la NRA. L’Autorité lui réclame plus de 14 millions de dollars de dettes. Le gouvernement sierra-léonais a déjà gelé les comptes bancaires de la société publique. Cette dernière ne pourra accéder à ses comptes, qu’une fois ses dettes apurées. Les montants revendiqués à Sierratel représentent 2 929 770 845 de leones (385 970 US$) de droits de douane et taxes douanières et 13 872 000 US $ à titre de remboursement de son emprunt et de ses intérêts.

Dans le cas où les deux mis en demeure ne se conformeraient pas aux injonctions de la NRA, ils s’exposeraient à des sanctions administratives, notamment l’apposition de scellés sur leurs locaux. L’Autorité fiscale nationale n’a pas fixé de délai précis pour les sanctions. Elle a indiqué que le mandat peut être exécuté à tout moment.