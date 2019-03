L’Egypte et la Russie ont convenu de renforcer leur coopération dans les TIC

(Agence Ecofin) - Amr Talaat, le ministre égyptien des Communications et de la Technologie de l'information, a reçu en audience Konstantin Noskov, le ministre russe du Développement numérique, des Communications et des Mass Media, le 19 mars 2019.

En présence de l'ambassadeur de Russie au Caire Sergei Kravchenko, les deux hommes ont passé en revue la coopération entre les deux pays, dans le secteur des TIC, et décidé de son renforcement.

Les deux parties ont convenu d'établir une coopération commune dans l'industrie électronique, le renforcement des capacités, les compétences numériques, la cybersécurité, les services d'administration en ligne et de partager leur expérience en matière de technologie 5G. Ils ont également convenu d’adopter enfin le protocole d’accord sur les TIC, signé en 2016, ainsi que d’élaborer un plan de mise en œuvre spécifique.

Les ministres Amr Talaat et Konstantin Noskov ont aussi discuté des opportunités d'investissement dans le secteur des TIC, ainsi que des incitations et des facilités offertes aux investisseurs pour attirer les investissements russes en Egypte. Le ministre égyptien a présenté à son homologue russe l’Egypte comme un marché riche en ressources humaines qualifiées, et d’une situation géographique stratégique ouvrant à la Russie une porte aux marchés d’Afrique et du Moyen-Orient.

Hormis l’aspect entrepreneurial et commercial, Amr Talaat et Konstantin Noskov ont également discuté de la coopération TIC dans le domaine de la formation. Les deux pays veulent partager leurs connaissances dans les tendances technologiques modernes telles que l’Intelligence Artificielle (IA), la science des données et la cybersécurité. Les deux parties ont convenu d'intensifier les réunions afin d'élaborer des mécanismes pratiques de coopération.