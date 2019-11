Le Ghana signe cinq nouveaux accords de coopération avec les Emirats arabes unis

(Agence Ecofin) - Le Ghana et les Emirats arabes unis (EAU) ont signé cinq nouveaux accords de coopération. Les nouvelles conventions ont été conclues dans le cadre de la visite d’Etat du président Nana Akufo-Addo au Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, prince héritier de l’émirat d’Abu Dhabi.

Lesdits accords couvrent plusieurs secteurs et visent à renforcer les relations bilatérales entre le pays arabe et le Ghana. Il s’agit d’un mémorandum d'accord sur l'exemption de visa d'entrée entre les deux nations ; d’un accord pour la promotion et la protection réciproques des investissements dans les deux pays producteurs de pétrole et d’un accord visant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu entre les deux gouvernements.

Les deux derniers accords concernent, quant à eux, les ressources humaines et la coopération ainsi que l'assistance mutuelle en matière douanière.

Cette annonce intervient dans un contexte de revitalisation et de diversification des relations de l’Etat émirati avec ses homologues africains. Il y a quelques mois, le pays avait signé avec la Gambie un accord pour promouvoir et protéger mutuellement leurs investissements.

Pour le Ghana, ces nouveaux accords sont l’occasion de mobiliser des investissements pour financer ses projets d’infrastructures, en s’appuyant notamment sur le secteur privé.

« Nous avons décidé de construire un pays progressiste et prospère, et nous nous inspirons de l'histoire à succès de pays comme les Emirats arabes unis. Nous avons également décidé de marcher main dans la main avec le secteur privé et le monde des affaires dans ce voyage », a à cet effet déclaré le président Akufo-Addo cité par le site d’information ghanéen Pulse.

Moutiou Adjibi Nourou

