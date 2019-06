Une délégation d’entreprises congolaises en mission de prospection dans le numérique en France

(Agence Ecofin) - Luc Missidimbazi, le conseiller aux postes, télécommunications et numérique du Premier ministre congolais Clément Mouamba, conduit depuis le 18 juin 2019, une mission de prospection dans le numérique en France. C’est dans le cadre de la consolidation du Club Congo-France numérique, un espace de convergence d’affaires et d’opportunités entre entreprises numériques congolaises et françaises, créé le 15 avril à Brazzaville, en marge de l’Osiane business forum.

La délégation congolaise est composée d’une vingtaine d’entreprises, un incubateur, des représentants de l’Agence de régulation des postes et communications électroniques et du patronat de la Chambre de commerce. Lors du séjour qui s’achève le 21 juin, il est prévu, outre les entretiens avec divers partenaires et des syndicats d’entreprises du numérique, au ministère de l’Economie, des discussions avec la Banque de France dans le cadre des financements des entreprises et leur structuration, révèle le site adiac-congo.

Selon Luc Missidimbazi, « cette mission s’inscrit dans la volonté du club Congo - France Numérique de promouvoir et renforcer les liens économiques entre les membres, de créer et promouvoir un réseau d’échanges pour développer des synergies, dans le secteur du numérique entre le Congo et la France ».