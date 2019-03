Gabon : revue du document de stratégie pays et de la performance du portefeuille de la Banque africaine de développement

(BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT) - La revue à mi-parcours du document de stratégie pays (DSP 2016-2020) et de la performance du portefeuille (RPPP) de la Banque africaine de développement au Gabon commence cette semaine pour s’achever lundi 25 mars.

L’atelier de lancement de la revue aura lieu à Libreville, sous la présidence de Julien Nkoghe Bekale (photo), Premier ministre du Gabon, en présence de Jean-Marie Ogandaga, ministre de l’économie, de la prospective et de la programmation du développement, chargé de la promotion des investissements publics et privés, et gouverneur de la Banque africaine de développement.

Le DSP 2016-2020 de la République du Gabon, approuvé en avril 2016 par le Conseil d’administration de la Banque, a pour objectif principal de contribuer à une exploitation optimale du potentiel de développement économique et humain du climat des affaires et l’appui à la stratégie de développement humain, par une réponse ciblée eu égard à certaines des contraintes identifiées. Elle s’articule autour de deux piliers : l’appui à la diversification économique à travers le développement des infrastructures et l’amélioration du climat des affaires ; l’appui à la stratégie de développement humain.

La revue à mi-parcours du DSP permettra de tirer les leçons de la mise en œuvre du programme pour la période restante 2019-2020. Elle permettra de relever les opportunités de financement de la Banque, tant pour son guichet souverain que non-souverain. Des concertations seront organisées avec différents départements techniques, les partenaires au développement, le secteur privé et les représentants de la société civile. Les discussions avec l’ensemble des parties prenantes permettront d’avoir une meilleure compréhension des défis et priorités de développement du pays pour les années à venir et d’initier le positionnement stratégique futur de la Banque, à la lumière des priorités nationales.

La RPPP permettra d’examiner le niveau d’exécution des opérations en cours avec les unités de gestion de projets. A l’issue des travaux, la Banque fixera, avec les autorités, un plan d’amélioration des performances du portefeuille, dont la mise en œuvre améliorera, de manière significative, la performance de ses opérations menées dans le pays.

Le niveau des engagements de la Banque illustre la solidité du partenariat entre le Gabon et l’institution depuis plus de 40 ans de coopération. Depuis 1976, la Banque a approuvé un total de 57 opérations en faveur du pays pour un montant cumulé de plus de 1,73 milliard d’unités de compte (UC), soit plus de 1.365 milliards de francs CFA. Le total des engagements en cours s’élève à 670 millions d’UC, soit environ 536 milliards de francs CFA, et comprend 15 opérations réparties dans les secteurs de la gouvernance (57 %), l’agriculture (14 %), l’eau et assainissement (14 %), le social (10 %), et le transport (5 %).

Les activités financées par la Banque africaine de développement au Gabon sont en phase avec le Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) et la stratégie décennale 2013-2022 de la Banque et de ses cinq grandes priorités, « High 5 », qui contribuent à transformer le continent : éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie ; nourrir l’Afrique ; industrialiser l’Afrique ; intégrer l’Afrique et améliorer la qualité de vie des populations africaines.