Après la Banque mondiale, l’UE approuve un appui budgétaire de 59 millions € pour le Mali 

(Agence Ecofin) - A la suite de la Banque mondiale qui a décaissé tout récemment un appui budgétaire record de 250 millions $ en faveur du Mali, l’Union européenne (UE) vient d’annoncer qu’elle mettra également la main à la poche.

Ce sont deux programmes d’appui budgétaire : le programme d’appui à la consolidation de l’Etat (SBC) et le contrat de réforme sectorielle des secteurs sécurité alimentaire, nutritionnelle et agriculture durable (CRS-SANAD) qui bénéficieront de ce soutien d’un montant global de 59,3 millions € (38,9 milliards FCFA).

Leurs objectifs principaux : la création d’un environnement propice à la croissance économique, avec en toile de fond le renforcement durable de la situation sécuritaire, l’amélioration de la transparence et de l’équité dans la gouvernance nationale et locale, notamment dans les secteurs miniers et de l’éducation, l’emploi des jeunes et le renforcement de la résilience des populations vulnérables afin de faire face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle de façon durable.

Représentant 89% de l’enveloppe totale prévue pour le Mali par l’UE pour 2019, ce montant vient s’ajouter aux 32,8 milliards FCFA décaissés au titre de l’exercice 2018 (50 millions d’euros) dans le cadre de ces deux programmes, sur un total disponible de 40 milliards FCFA (61 millions d’euros), soit un taux de décaissement de 83%.

Cette opération intervient alors que Boubou Cissé, le Premier ministre, avait appelé l’ensemble des partenaires financiers à emboîter le pas à l’institution de Bretton Woods afin de permettre à son pays de mieux faire face aux dépenses sécuritaires qui sont montées en flèche depuis l’éclatement de la crise en 2012.

