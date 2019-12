Plainte contre Apple, Tesla, Microsoft, Dell et Alphabet pour complicité dans le travail forcé d’enfants dans les mines de cobalt de la RD Congo

(Agence Ecofin) - Cinq des plus grandes entreprises technologiques américaines, Apple, Tesla, Microsoft, Dell et Alphabet, maison mère de Google, sont accusées de complicité dans le travail forcé de milliers d’enfants dans les mines de cobalt de la République démocratique du Congo.

Une plainte a été déposée à cet effet, le 16 décembre 2019, devant la justice fédérale des Etats-Unis par l’organisation non gouvernementale International Rights Advocates (IRAdvocates), au nom de 14 familles congolaises. Elle demande réparation à ces entreprises pour six enfants de ces familles, tués dans l'effondrement de tunnels dans ces mines, et pour plusieurs autres défigurés ou amputés lors de l’extraction du minerai.

Le sous-sol de la RD Congo est actuellement la source de plus de 60 % du cobalt mondial. Le minerai est incontournable pour les cinq entreprises dans la fabrication des batteries rechargeables au lithium, utilisées dans les téléphones, les ordinateurs et les voitures électriques.

Selon IRAdvocates, Apple, Tesla, Microsoft, Dell et Alphabet ferment depuis longtemps les yeux sur le caractère immoral de cette exploitation des enfants au profit de leurs activités commerciales.

Roger Claude Liwanga, membre d’IRAdvocates, chercheur et expert sur le travail forcé des enfants, soutient que l’ONG a « des preuves que les plaignants ont été abusés et ont été victimes d'une exploitation économique dans les mines de cobalt qui appartiennent à des fournisseurs de pièces de batteries qu'utilise la partie défenderesse […] ces entreprises n'ignorent pas qu'une partie du cobalt qu'elles exploitent est extraite par des enfants ».

Bien que le code minier de la RD Congo interdit aux compagnies minières de recourir à l'exploitation artisanale dans laquelle sont impliqués les enfants, Roger Claude Liwanga, révèle que « ces compagnies cèdent certaines de leurs concessions aux exploitants artisanaux pour extraire du cobalt. Et parmi eux nous avons des adultes et des enfants ».

Selon les familles plaignantes, leurs enfants travaillaient illégalement dans des mines appartenant à la société minière britannique Glencore qui vend son Cobalt à Umicore, un négociant en métaux basé à Bruxelles, qui le revend ensuite à Apple, Google, Tesla, Microsoft et Dell. Zhejiang Huayou Cobalt est également citée par les plaignants. La compagnie chinoise approvisionne Apple, Dell et Microsoft.

L'avocat principal des plaignants, Terry Collingsworth, a affirmé : « Nous ferons tout notre possible pour obtenir rapidement justice pour les enfants que nous représentons. Au cours de mes trente-cinq années en tant qu'avocat des droits de l'homme, je n'ai jamais vu un tel abus extrême d'enfants innocents à grande échelle. Cette incroyable cruauté et avidité doit cesser ».

Selon Siddharth Kara, membre d’IRAdvocates, chercheur et expert sur le travail forcé des enfants, l'action judiciaire engagée « représente l'aboutissement de plusieurs années de recherche sur les conditions horribles de l'exploitation du cobalt en RDC ».

