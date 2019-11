CEMAC : l'agenda de la prochaine rencontre extraordinaire des chefs d'Etat demeure un mystère

(Agence Ecofin) - L'agenda de la prochaine rencontre extraordinaire des chefs d'Etat des pays membres de la CEMAC fait l'objet d'un mystère total. Des sources contactées à un niveau élevé des institutions sous-régionales ont confié à l'Agence Ecofin qu’elles étaient dans l'impossibilité de dire avec exactitude les articulations phares de ce sommet organisé à l’initiative du président camerounais Paul Biya.

On a pu apprendre qu’une réunion extraordinaire des ministres de l'Economie et des Finances de la CEMAC se tiendra à Yaoundé cette semaine. C'est une rencontre au cours de laquelle sont préparés les dossiers qui seront soumis aux discussions des présidents des pays concernés. Sans être formelles, les personnes contactées pensent qu'on devrait avoir au menu des discussions, le rapport de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) sur la fusion des bourses de Douala et de Libreville, et la problématique du refinancement de certains projets publics; notamment ceux en rapport avec la Banque de développement des Etats d'Afrique Centrale (BDEAC).

C'est pour sauver une CEMAC en grande crise que le président camerounais avait invité ses homologues et des partenaires internationaux, dont le FMI et la France, pour des actions urgentes. Trois ans après, le bilan semble mitigé. Seulement trois pays ont effectivement mené des programmes avec le FMI. Le Congo et la Guinée équatoriale ont avancé sur ce dossier, mais attendent encore d'avoir leurs accords avec le FMI.

Du point de vue de la stabilité extérieure, certaines améliorations sont notables. La couverture extérieure de la monnaie s'est renforcée, éloignant le spectre d'une dévaluation du franc CFA zone CEMAC. Mais ce regain de stabilité reste fragile, car les réserves de change ne représentent pas plus de 4 mois des importations au niveau de la sous-région. Les nouvelles règlementations prennent un temps important à se mettre en place et les coûts d'opportunités qui y sont associés, restent à ce jour non évalués.

La rencontre des chefs d'Etat de la CEMAC sera aussi l'occasion de revenir sur la gouvernance à la tête de la Commission de la CEMAC, l'instance de gestion des politiques sous-régionales. Des sources proches de l’institution font état de désaccords entre responsables au plus haut niveau de l'institution sur la manière dont elle devrait être gérée.

Idriss Linge