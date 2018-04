Le Sénégal va numériser ses procédures foncières

(Agence Ecofin) - Le Sénégal avance progressivement vers la numérisation de son système de gestion foncière. C’est ce qu’a annoncé l’inspecteur principal des impôts et des domaines, Serigne Moussa Diop, à l’occasion d’un atelier d’échanges avec des journalistes économiques sur les réformes de l’environnement des affaires au Sénégal.

« L’Etat du Sénégal a décidé de s’engager vers la mise en place d’un système de gestion informatisée du foncier qui permettra une interconnexion entre les services techniques qui interviennent dans ce domaine notamment le cadastre, le service des domaines, entre autres.», a expliqué à ce propos M. Diop, selon des propos rapportés par l’Agence de Presse Sénégalaise.

Et de souligner que « c’est sur instruction des autorités que la DGID s’est engagée à simplifier les procédures d’accès au foncier et permettre la régularisation des occupations foncières, à travers un système interconnecté fiable de tous ses services. Il est également question d’interconnecter la conservation foncière qui est le service qui garantit la propriété foncière qui, elle-même, est garantie par la Constitution ».

L’autorité a également précisé que « ce processus a été mis en œuvre depuis 2016 et en avril 2017, un avis d’appel d’offre international a été lancé, avec la participation de plusieurs cabinets, aussi nationaux qu’internationaux. Et depuis deux mois, il y a une entreprise qui a été sélectionnée et sous très peu, nous allons révéler le nom de l’entreprise qui va commencer à mettre en place ce dispositif ».