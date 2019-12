Burkina Faso : l’UE accorde un appui budgétaire de 27,2 millions $, dans le cadre du Programme d’urgence du Sahel

(Agence Ecofin) - L’Union européenne vient d’accorder un appui budgétaire d’une valeur de 16 milliards FCFA (environ 27,2 millions $) au Burkina Faso, dans le cadre du Programme d’urgence du Sahel (PUS).

La signature de cet accord de financement a eu lieu vendredi 13 décembre 2019, entre le ministre burkinabè de l’Economie et des Finances et du Développement, Lassané Kaboré, et l’ambassadeur de l’Union européenne au Burkina Faso, Wolfram Vetter.

Cet appui financier de l’Union européenne a pour objectif de financer les secteurs de développement tels que la santé, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’agriculture durable, l’eau et la sécurité, ainsi que la gouvernance.

Cette enveloppe budgétaire, à terme, permettra d’accroître la capacité financière du gouvernement pour maintenir la paix, la stabilité et la sécurité dans les zones à fort taux d’insécurité et qui enregistrent de nombreux déplacés internes.

Se prononçant à cette occasion, Lassané Kaboré a indiqué que « l’argent reçu sera utilisé à bon escient dans la transparence totale, en vue d’atteindre les niveaux de performance souhaités ».

Fruit de la coopération euro-burkinabè en 2017, le PUS est un programme qui est mis en œuvre pour apporter une réponse structurelle au terrorisme et à l’insécurité qui sévissent au Burkina Faso, notamment dans les régions frontalières du Mali et du Niger.

André Chadrak