Mozambique : la Banque centrale abaisse son taux directeur à 11,25%, en vue d’atténuer l’impact économique du covid-19

(Agence Ecofin) - La Banque centrale du Mozambique a abaissé, le jeudi 16 avril, son taux directeur de 1,5 point à 11,25% en vue d’atténuer les effets du Covid-19 sur l’économie.

Selon l’institution, « cette décision s’explique essentiellement par la révision à la baisse significative des perspectives d'inflation à moyen terme, dans un contexte de baisse plus importante de la demande globale résultant de l'impact du Covid-19 sur l'économie nationale et internationale ».

La Banque a, par ailleurs, décidé de réduire les taux de la facilité de dépôt et de la facilité de prêt à 8,25% et 14,25%, respectivement, et de maintenir les coefficients de réserves obligatoires pour les engagements en devises nationales et étrangères à 11,50% et 34,50%, respectivement.

Se prononçant sur les conséquences de cette crise au niveau des secteurs d’activité, l'institution a également fait savoir qu’elle « entraînera des contractions dans les industries minières et manufacturières, ainsi que dans les secteurs des transports, du commerce et des services, de l'hôtellerie et de la restauration, représentant au total environ 58% du produit intérieur brut (PIB) ».

« Les perspectives de croissance économique pour 2020 se dégradent et les efforts de relance post-cyclone ralentissent ; les conséquences économiques du Covid-19 devraient être sévères, dans un scénario où l'économie mozambicaine est déjà fragilisée par les effets des cyclones Idai et Kenneth et l'instabilité militaire dans le nord et le centre du pays », a conclu la Banque centrale.

André Chadrak