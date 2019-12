Cap-Vert : la BAD accorde 20 millions € pour la compétitivité du secteur privé et le développement économique

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) vient d’accorder 20 millions € au Cap-Vert en vue de financer la deuxième phase du Programme d’amélioration de la compétitivité du secteur privé et de développement de l’économie locale (PSC-LED-II).

La signature de cet accord de financement a eu lieu, vendredi 13 décembre 2019, entre la directrice générale de la Banque pour l'Afrique de l'Ouest, Marie-Laure Akin-Olugbade, et l'ambassadeur du Cap-Vert près la Côte d'Ivoire, Felino de Carvalho.

Ce programme a pour objectif de mettre en œuvre des réformes qui vont renforcer le secteur privé du Cap-Vert afin d’améliorer le score du pays sur un certain nombre d'indicateurs de compétitivité et de développement économique. Il s'agit notamment d'augmenter le crédit au secteur privé (63% en 2016) à 70% du PIB en 2020, améliorer le score du Cap-Vert sur l'indice Doing Business 2020 de la Banque mondiale, et faire passer la contribution du travail à la croissance de la valeur ajoutée de 1,1% en 2014-2017 à 2% en 2017-2020.

Ce programme vise en outre la promotion de l'entrepreneuriat ainsi que l'offre d'une formation professionnelle pour les jeunes.

Intervenant à cette occasion, Abdoulaye Coulibaly, directeur du Bureau de coordination de la gouvernance et de la gestion des finances publiques de la Banque, a indiqué : « la performance globale du programme est bonne et nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les autorités et les partenaires au développement».

«La signature de cet accord de prêt confirme l’engagement de la Banque à soutenir le développement économique du Cap-Vert. Nous sommes convaincus que le gouvernement poursuivra les réformes vitales nécessaires pour renforcer le secteur privé et la décentralisation », a fait savoir Mme Akin-Olugbade.

André Chadrak