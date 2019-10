Afrique : la BAD commandite une étude sur l’implantation de fonds climat nationaux et de green banks sur le continent

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) a requis auprès de la Coalition for Green Capital (CGC), la réalisation d’une étude de faisabilité relative à la création de Fonds nationaux dédiés au changement climatique et de « banques vertes » sur le continent. Cette initiative de création de ces infrastructures a été lancée lors du Green Bank Design Summit qui a chargé 23 pays en voie de développement d’élaborer de nouveaux modèles pour l’accroissement des investissements dans les énergies propres.

Six pays africains prendront part à la réalisation de ces études. Avec la mise en place de ces banques dédiées aux projets verts et de ces fonds nationaux, les pays africains pourront améliorer leur capacité à mobiliser le financement pour les produits bas carbone et la mise en place d’un développement résiliant au changement climatique. Ils pourront en effet lever des capitaux auprès d’acteurs divers tels que les institutions financières nationales, la diaspora, les investisseurs privés, les gestionnaires d’actifs ou les fonds souverains...

« Les véhicules de financement vert sont de plus en plus reconnus comme des instruments puissants de mobilisation du capital privé pour un développement bas carbone et résilient au climat. Leur capacité à accéder même à des montants limités de financement en devise locale présente une opportunité significative pour gérer le risque et obtenir des financements concessionnels auprès des fonds climat et du secteur privé », s’est réjoui Anthony Nyong (photo), le directeur de la BAD en charge du changement climatique et de la croissance verte.

La CGC qui accompagne les organisations locales de financement des énergies renouvelables, souvent désignées sous le vocable de green banks, a participé à la mobilisation de plus de 2 milliards $.

Gwladys Johnson Akinocho