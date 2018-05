La lutte contre le changement climatique pourrait causer la perte de 350 000 emplois en Afrique !

(Agence Ecofin) - L’Organisation internationale du travail (OIT) a estimé, dans un rapport publié le 14 mai, que les efforts visant à contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 °C, tel que le préconise l’Accord de Paris conclu le 12 décembre 2015, pourraient faire perdre à l’Afrique 350 000 emplois, d’ici 2030.

Dans ce rapport intitulé « Emploi et questions sociales dans le monde 2018 : une économie verte et créatrice d’emploi », l’agence onusienne a réalisé une estimation des créations et des destructions d’emplois induites par la généralisation de la transition verte, d’ici 2030. D’après ses calculs, cette mutation pourrait créer 24 millions de nouveaux emplois tandis que 6 millions disparaîtraient : le solde serait donc 18 millions d'emplois qui seront générés.

En matière de création d’emplois, le bénéfice net se concentrerait principalement dans les Amériques, en Asie et dans la zone Pacifique, ainsi qu’en Europe, s’élevant respectivement à 3 millions, à 14 millions et à 2 millions d’emplois.

En ce qui concerne les pertes d’emplois, le Moyen-Orient et l’Afrique seraient les plus touchés. Ces deux régions perdraient respectivement environ 300 000 et 350 000 (soit – 0,48% et – 0,04% du total dans chacune des deux régions du monde), « en raison de leur dépendance à l’égard, respectivement, des énergies fossiles et des mines ».

L’extraction pétrolière et le raffinage afficheraient des pertes supérieures à un million d’emplois. Dans le secteur de l’électricité, la création de 2,5 millions de postes pour les énergies renouvelables compenserait largement la destruction de 400 000 emplois dans la production basée sur les combustibles fossiles.

La majeure partie des emplois qui seraient créés par la transition vers une économie verte devraient concerner l’économie circulaire, et plus particulièrement les activités de recyclage, et de tri ainsi que la réparation, la location et la réutilisation d’objets.

