Ouganda : un fonds national pour le climat doté de 200 millions $ pour restaurer les zones humides

(Agence Ecofin) - L’Ouganda est en train de mettre en place un fonds national pour le climat doté d’une enveloppe de 200 millions $, afin d’assurer la restauration de son environnement. Il aura pour but principal le réaménagement des zones humides détruites et des pentes montagneuses qui contribuent grandement aux inondations et aux glissements de terrain de plus en plus réguliers et meurtriers dans le pays.

Le dernier glissement de terrain en date est survenu le 7 décembre dernier dans le district de Bundibugyo à l’ouest du pays, faisant au moins 11 morts. Au total, près de 50 personnes ont trouvé la mort dans des incidents similaires, seulement pour le compte du mois de décembre 2019.

Dans son discours à la nation en fin d’année, le président Museveni a appelé les organisations environnementales à soutenir la constitution du capital de ce fonds. Celui-ci a déjà recueilli 24 millions $ consacrés à la restauration des zones humides dans l’est et l’ouest du pays.

Grâce au financement, des étangs piscicoles ont également été mis en place en remplacement des rizières détruites par les catastrophes.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

23/12/2019 - Le Ghana développe 35 programmes climatiques nécessitant un financement extérieur de 16 milliards $