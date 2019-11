Ecobank adhère aux Principes de la banque responsable des Nations unies

(Agence Ecofin) - Le groupe Ecobank vient d’adhérer aux Principes de l’ONU sur la responsabilité bancaire. L’initiative qui regroupe déjà 274 institutions financières telles que les banques, les assureurs et les investisseurs, a pour objectif de promouvoir un système bancaire plus en accord avec les exigences du développement durable.

Il s’agit concrètement pour elle d’être un guide pour l’industrie bancaire dans l’amélioration de ses pratiques commerciales, environnementales, sociales et de gouvernance. « En adhérant aux six Principes pour la responsabilité bancaire, nous déclarons publiquement que nous suivrons les meilleures pratiques en matière de développement durable adoptées par de grandes banques internationales », a affirmé Ade Ayeyemi, le directeur général du groupe.

L’ensemble de ces principes visent à aligner la stratégie des banques sur les objectifs de développement durable et l’Accord de Paris sur le climat en augmentant les impacts positifs de leurs activités sur les personnes et l’environnement tout en limitant les impacts négatifs. Les pratiques durables seront également promues auprès de leurs clients afin de favoriser les activités générant une prospérité partagée pour les générations actuelles et futures.

Les Principes bancaires responsables de l'ONU sont les suivants :

Alignement Impact et établissement d’objectifs Clients Parties prenantes Gouvernance et culture Transparence et responsabilité

Gwladys Johnson Akinocho