Le Togo en poisson pilote du programme américain « Prosper Africa

(Agence Ecofin) - A partir de 2025, le programme « Prosper Africa », conçu par l’Administration Trump, en remplacement de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), devrait être opérationnel, nous apprend Togo First.

A la faveur de sa visite au Togo, Phil Bryant, Gouverneur de l’Etat du Mississippi, a annoncé que le pays ouest-africain « sera un des pays pionniers du futur programme ‘’Prosper Africa’’ ».

De fait, annonçait Tibor Nagy, sous-secrétaire d'Etat américain aux Affaires africaines, lors de sa tournée africaine, « Prosper Africa » « bénéficiera grandement aux pays soutenant l’ambition et l’innovation du secteur privé ». Avec ce programme, « les producteurs des pays africains peuvent avoir accès à un marché de consommation américain de plus de 300 millions de personnes, avec un pouvoir d’achat de 13 000 milliards de dollars – le plus important du monde ».

« Prosper Africa » vise à moderniser et synchroniser les capacités et les efforts du gouvernement américain en offrant un « guichet unique » pour le commerce et les investissements avec le continent africain. .

Séna Akoda