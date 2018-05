Côte d’Ivoire : le gouvernement table sur « plus de célérité, plus de sécurité et plus de diversité dans l’offre foncière »

(Agence Ecofin) - En marge des travaux de l’Atelier de dissémination du Rapport sur la production foncière pour l’habitat dans le district d’Abidjan, le ministre ivoirien de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, Claude Isaac Dé (photo), a annoncé que son département travaille à rendre l’offre foncière en Côte d’Ivoire plus attractive. C’est ce que rapporte Abidjan.net.

« Le ministre a promis plus de célérité et de sécurité, à travers une simplification, une digitalisation des procédures et une interconnexion de l’ensemble des acteurs intervenant dans la chaîne de production foncière urbaine. Pour y parvenir, plusieurs chantiers sont déjà engagés.», précise le site d’information.

Au nombre de ces mesures, l’autorité évoque notamment la création depuis avril 2017, d’un Secrétariat permanent à la simplification et à la transformation digitale, la mise en place en mai 2017 d’un Comité de régulation des activités de la chaîne foncière pour une mise en cohérence des données et un traitement diligent des actes sollicités par les usagers, le projet de numérisation des guides des registres villageois, et le projet d’élaboration du Code de l’urbanisme.