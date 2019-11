Réforme du FCFA : Daniel Ona Ondo, président de la commission de la Cemac, dévoile les perspectives

(Agence Ecofin) - Lors des travaux de la 2e session ordinaire du parlement de la Cemac, tenue ce 11 novembre 2019 à Malabo (Guinée équatoriale), le président de la Commission de la Cemac, Daniel Ona Ondo, s’est exprimé sur trois principaux dossiers relatifs au fonctionnement de la communauté. Il s’agit de la situation des économies de la sous-région, de la question du FCFA et de la rationalisation des Communautés économiques régionales d’Afrique centrale.

S’agissant du FCFA, le président de la Commission de la Cemac a, dans un premier temps, indiqué que « le débat sur le FCFA ne devrait plus être passionné, mais se faire à tête froide, en prenant en compte tous les aspects de la question ». « Les évolutions futures du FCFA concernent, entre autres : le compte d’opération, la fixité de la parité entre FCFA et euro et la souveraineté des Etats », a-t-il ajouté.

Assurant que la France est ouverte à la réforme du CFA et mentionnant la création prochaine de l’éco en Afrique de l’Ouest, Daniel Ona Ondo a indiqué que le débat est désormais mené en de hauts lieux en Afrique centrale.

Stéphane Billé