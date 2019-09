Au Togo, le FMI salue l’amélioration du climat des affaires

(Agence Ecofin) - Le Fonds monétaire international (FMI) est satisfait des progrès accomplis par le Togo dans l'amélioration du climat des affaires, a déclaré mardi dernier Ivohasina Fizara Razafimahefa (photo), chef de la mission qui a séjourné à Lomé du 28 août au 10 septembre 2019 en vue de mener des discussions avec les autorités nationales dans le cadre de la cinquième revue du programme soutenu par une Facilité élargie de crédit (FEC).

Alors que l’activité économique reprend plus vigoureusement cette année après une forte décélération en 2017 due aux tensions sociopolitiques, l’institution de Bretton Woods est convaincue que « la poursuite des efforts dans ce domaine [environnement des affaires, Ndlr] sera essentielle pour atteindre les objectifs du Plan national de développement et contribuera à promouvoir une croissance économique inclusive. »

Sous l’impulsion des réformes visant à faciliter les affaires, l'activité économique a repris en 2018 et cette dynamique qui s'est poursuivie au premier semestre de 2019, devrait s'accélérer légèrement, passant de 4,9 % en 2018 à 5,3 % à la fin de l’année courante, prévoit le Fonds.

Mu par la volonté de faire du secteur privé le moteur de la croissance, Lomé, avait à la fin 2017, mis sur pied une cellule dédiée au climat des affaires.

Pilotée par la Ministre-Conseillère du Président de la République Sandra Johnson, celle-ci chargée de coordonner les réformes en vue de rendre le pays plus attractif aux investisseurs, a permis au Togo de se hisser au rang des 10 pays les plus réformateurs, avec un bond de 19 places dans le Doing Business. Création d’entreprises, raccordement à l’électricité, transfert de propriété, exécutions des contrats, permis de construire, règlement des litiges commerciaux, les réformes en vue de faciliter la vie aux entrepreneurs se sont poursuivies cette année. Et selon le Fonds monétaire international, elles devraient stimuler l’investissement privé et la croissance économique à moyen terme.

Fiacre E. Kakpo

