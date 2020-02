L’île Maurice amorce l’adaptation de son agriculture et de son tourisme au changement climatique

(Agence Ecofin) - L’île Maurice met en branle sa stratégie d’adaptation au réchauffement climatique. Dans les secteurs de l’agriculture et du tourisme, des mesures sont déjà prises.

Le pays vient en effet de signer une convention de financement de 2,4 millions € pour l’accroissement de la résilience de son secteur agricole et de ses systèmes alimentaires au changement climatique. Selon l’accord signé, les fonds iront au profit du projet dénommé « Appui pour une agriculture durable pour l’amélioration de la sécurité et de la sûreté alimentaires dans la République de Maurice» qui sera mis en œuvre pendant 36 mois.

Dans le cadre de cette initiative, le Food and Agricultural Research and Extension Institue (FAREI) renforcera sa capacité de recherche et de développement afin d’élaborer des pratiques intelligentes et écologiques pour une agriculture durable. Le projet permettra entre autres l’amélioration de certaines variétés de plantes afin de les rendre plus résilientes au changement climatique.

Dans le secteur du tourisme, le ministère de tutelle a annoncé la mise en œuvre prochaine de mesures pour l’adaptation au changement climatique. « En tant qu’île, nous sommes vulnérables aux risques liés aux catastrophes naturelles. Il est donc essentiel que nous revoyions notre mode de fonctionnement et même notre mode de vie, si nous voulons un développement durable », a affirmé Georges Pierre Lesjongard (photo), le ministre mauricien du Tourisme.

Gwladys Johnson Akinocho

