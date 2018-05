L’IDA accorde 27,4 milliards FCFA à la Côte d’Ivoire pour améliorer la gestion du foncier rural

(Agence Ecofin) - Le Conseil des ministres ivoirien a ratifié le 9 mai 2018, un accord de prêt de 27,4 milliards FCFA que l’Association internationale de développement (IDA) a conclu avec la Côte d’Ivoire pour financer le programme national de sécurisation du foncier rural. C’est ce que rapporte l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP).

« Ce projet très attendu vient renforcer les capacités des institutions nécessaires à l’appui et à la mise en œuvre du programme national de sécurisation du foncier rural et l’enregistrement des droits fonciers coutumiers dans un certain nombre de zones rurales.», a expliqué à cet effet la ministre de la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable, porte-parole du gouvernement, Anne Ouloto (photo).

Comme le précise l’AIP, l’octroi de ce financement entre dans le cadre de l’opérationnalisation de l’Agence foncière rurale (Afor) créée en 2016 en vue notamment d’ « élaborer des stratégies et programmes de sécurisation du foncier rural et de mobiliser les ressources y afférentes ».