L’Algérie milite auprès des pays africains pour la création d’une « poste africaine intelligente » unique

(Agence Ecofin) - La 37ème session ordinaire du Conseil d’administration de l’Union panafricaine des postes (UPAP) se tient du 7 au 12 avril 2018 à Alger. Au cours des travaux du 10 avril, l’Algérie représentée par Houda-Imane Feraoun (photo), la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, a proposé aux pays africains présents, la création d'une « poste africaine intelligente » unique.

Pour la ministre algérienne, cette nouvelle poste qui sera basée sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, permettra aux différents services postaux d’Afrique, d'offrir des produits et prestations de services modernes unifiés et de haute qualité. Elle améliorera entre autres la collecte, le tri et la distribution du courrier postal, a souligné Houda-Imane Feraoun. Mettre en oeuvre une « poste africaine intelligente » unique, la ministre des télécoms l’a présenté comme une nécessité au regard des nombreux défis auxquels est confronté le secteur postal africain avec la montée en puissance du numérique.

Grâce à leur fort taux de pénétration sur le continent, les TIC rendent désuètes les activités postales traditionnelles et plombent les revenus de ce segment d’activité. Si la poste ne se renouvelle pas rapidement, elle pourrait disparaître dans de nombreux pays, asphyxiée par la faible rentabilité financière.