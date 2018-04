L’Iran veut partager son expérience dans les TIC avec le Sénégal

(Agence Ecofin) - Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, Mohammad Javad Zarif, a exprimé le désir de son pays de mettre son expérience et ses acquis dans plusieurs domaines, en particulier celui des technologies de l’information et de la communication, au service du Sénégal. Le sujet a été discuté avec son homologue sénégalais, Sidiki Kaba, au cours de l’audience que ce dernier lui a accordée, le 9 avril 2018, à Dakar.

Mohammad Javad Zarif, justifiant le désir de son pays de partager son savoir-faire avec le Sénégal, a expliqué que le pays d’Afrique subsaharienne « en tant qu'un pays important de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi au sein du monde musulman, est un pays avec lequel la République islamique d'Iran a entretenu depuis longtemps des relations étroites et nous souhaitons que ces relations se renforcent et se consolident encore davantage ». Les autres domaines à travers lesquels l’Iran souhaite consolider sa collaboration avec le Sénégal sont le pétrole, le gaz, l'enseignement et les produits pharmaceutiques.

Pour susciter la collaboration dans ces nouveaux segments, Sidiki Kaba, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, a révélé que des bourses seront accordées à des étudiants sénégalais pour aider à la formation dans les métiers liés aux hydrocarbures. Il a également indiqué que les deux pays profiteront de la session de la commission mixte de coopération sénégalo-iranienne, qui se tiendra en novembre prochain, pour « renforcer la coopération dans les domaines de la santé, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, de l'agriculture (volet mécanisation), de l'énergie, ainsi que de l'industrie automobile et extractive ».