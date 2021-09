La BAD veut participer à la résilience du secteur hydraulique de 5 pays

(Agence Ecofin) - Les ressources hydriques sont très affectées par le changement climatique en Afrique. Les pays sont régulièrement confrontés aux sécheresses prolongées et aux inondations dues à l’inadéquation des infrastructures d’assainissement. Ce qui rend urgente, la résilience à ces phénomènes.

La Banque africaine de développement (BAD) prévoit de déployer un programme pour renforcer l'accès aux ressources en eau et en assainissement résilientes au climat dans cinq pays africains. Il s'agit du Burkina Faso, de l'Ethiopie, du Mali, du Niger et de la Somalie.

La BAD prévoit de mettre en œuvre le programme en partenariat avec le Fonds nordique pour le développement et le gouvernement du Danemark.

