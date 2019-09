Soudan : le nouveau ministre des Finances annonce un programme d'urgence pour relancer l'économie en 200 jours

(Agence Ecofin) - Le nouveau gouvernement soudanais mettra en place un programme spécial pour relancer l’économie du pays en 200 jours. C’est ce qu’a annoncé dimanche dernier, Ibrahim al-Badawi (photo), le tout nouveau ministre soudanais de l’Economie et des Finances.

D’après l’ancien cadre de la Banque mondiale, le nouveau plan sera axé sur cinq axes stratégiques. Il s’agit de la stabilisation macroéconomique, des mesures de stabilisation des prix des produits de base, de la lutte contre le chômage des jeunes, de la transition de l'aide humanitaire au développement durable et du renforcement des capacités des institutions de gestion économique.

Depuis plusieurs mois, le Soudan est confronté à une grave crise de pénurie de devises qui a contribué à augmenter considérablement le coût de la vie ces dernières années, dans un pays où près de la moitié de la population (46,5%) vit sous le seuil de pauvreté. Le nouveau gouvernement qui a prêté serment la semaine dernière, a annoncé vouloir faire de la réduction de la pauvreté l’un de ses principaux chevaux de bataille au cours des trois prochaines années.

« Le gouvernement s'efforcera d'abord de stabiliser la macroéconomie, de restructurer le budget et d'augmenter l'effort financier afin que l'Etat puisse remplir ses obligations envers la population en termes de protection sociale et de dépenses en matière d'éducation, de santé et de développement […] Tous les efforts doivent être consentis pour faire face à cette crise avec un plan d'urgence jusqu'à ce que des programmes économiques tels que la stabilisation macroéconomique, la lutte contre l'inflation, les taux de change, les liquidités et autres soient élaborés », a déclaré le ministre al-Badawi.

A terme, les autorités espèrent transformer la structure économique du pays, passant d’une économie fondée sur l’exportation des matières premières à une économie industrialisée. Un programme dont les fondations devraient être posées au cours des deux dernières années de la transition.

Moutiou Adjibi Nourou