La Guinée équatoriale multiplie les contacts bilatéraux pour développer son secteur TIC et télécoms

(Agence Ecofin) - La Guinée équatoriale, généralement très discrète dans les domaines de l’innovation technologique aux niveaux sous-régional, continental et même mondial, semble décidée à soutenir l’éclosion de son secteur TIC et télécoms. Depuis le début de l’année 2018, son gouvernement multiplie à cet effet des contacts bilatéraux avec divers pays amis.

Le 8 avril 2018, lors de la visite de Ram Nath Kovind, le président indien, à Malabo, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, le président de la République de Guinée équatoriale, a évoqué avec son homologue le désir du petit pays de renforcer la coopération économique dans divers secteurs stratégiques, notamment les télécommunications et les TIC.

C’est véritablement lors du séjour de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en Tunisie, le 27 février 2018, que s'est manifesté le désir de la Guinée équatoriale de transformer son secteur des TIC et télécoms. Le ministre équato-guinéen des Transports, des Postes et des Télécommunications, Eucario Bacale Angue, avait alors signé un accord de coopération dans le domaine du développement technologique avec Anouar Maarouf, le ministre tunisien des Technologies de la Communication et de l’Economie numérique.

Quelques jours plus tard, le 16 mars 2018, la Guinée équatoriale discutait d’une potentielle coopération dans les TIC et télécoms avec le Maroc. Les échanges s’étaient tenus à Malabo, entre Eucario Bacale Angue, et l’ambassadeur du Maroc en Guinée équatoriale, Ghoulam Maichane.

La Guinée équatoriale est l’un des nombreux pays d’Afrique, sérieusement touchés par la crise du pétrole. Aujourd’hui, la petite nation, consciente que sa dépendance à la seule manne pétrolière n'est plus une solution viable, se sent l’obligation de diversifier son économie en capitalisant sur le numérique longtemps laissé dans un coin.

Muriel Edjo