La Banque Centrale de Tunisie, Paris EUROPLACE et Talan organisent l’Africa Blockchain Summit le 14 mai 2018 à Tunis

(PARIS EUROPLACE ) - La Banque Centrale de Tunisie, Paris EUROPLACE, avec le soutien technique du Groupe Talan, organisent l’Africa Blockchain Summit, forum des Gouverneurs de banques centrales, destiné à appréhender l’impact de la technologie des registres distribués sur la finance africaine et des pays émergents.

« Notre responsabilité est d’encourager cette mouvance technologique, tant ses bénéfices promis pour la performance des systèmes de paiement et l’efficacité des services financiers sont grands. Mais qui dit nouvelle technologie, dit nouveaux risques et nouveaux défis : il nous incombe de les anticiper et de déployer toutes les stratégies à même de préserver l’intégrité de nos systèmes financiers » estime M. Chedly AYARI, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie

Cette initiative ambitionne de contribuer aux réflexions et travaux en cours au niveau mondial sur la Blockchain, et proposer dans une perspective régionale, une grille d’analyse et de compréhension de cette technologie. Elle s’appuie sur une approche multidimensionnelle, qui permettra d’identifier les défis, les enjeux et les applicatifs potentiels de la Blockchain sur la finance africaine et la région MENA.

« Paris EUROPLACE est mobilisée pour contribuer à la réussite de l’Africa Blockchain Summit, en s’appuyant, sur les expérimentations de la Place financière de Paris pour maitriser et déployer cette technologie, qui devrait accélérer le développement et la croissance des services financiers en Afrique et dans les pays émergents », assure M. Arnaud de BRESSON, Délégué général de Paris EUROPLACE.

Trois séquences complémentaires sont prévues au programme :

La première, institutionnelle, conférences des Gouverneurs, réunissant Gouverneurs de Banques Centrales et hauts responsables de la finance africains et internationaux dans le cadre de panels animés par des conférenciers de renom.

La seconde sera consacrée à des ateliers sur des usages concrets de la Blockchain par le secteur financier.

Enfin, la troisième séquence sera axée sur la recherche et l’innovation, à travers un Hackathon réunissant FinTechs, académiques, chercheurs et développeurs autour d’un défi Blockchain, en lien avec des préoccupations opérationnelles.

Pour M. Mehdi HOUAS, Président du groupe Talan, « l’Afrique a besoin d’innovation technologique pour sauter une génération et rattraper son retard, et l’innovation technologique a besoin de l’Afrique pour disposer d’un terrain de jeu vierge et valider, en grandeur nature, ces nouveaux concepts. C’est une conviction forte que Talan a toujours défendue et c’est dans une dynamique d’intelligence collective, d’agilité, de pragmatisme et d’esprit d’entreprendre qu’a été conçu cet Hackathon, premier du genre en Afrique, en reprenant l’adage de notre illustre ancêtre africain Hannibal «nous trouvons le chemin en le construisant »

L’évènement, qui aura lieu le 14 mai 2018 au siège de la Banque Centrale de Tunisie, sera l’occasion de la publication d’un livre blanc qui proposera une vision commune de la manière avec laquelle les banques centrales de la région aborderont les défis soulevés par la Blockchain pour instaurer un cadre réglementaire adéquat qui améliore la sécurité et l’efficience des marchés financiers.

À propos de la Banque Centrale de Tunisie

https://www.bct.gov.tn

À propos de Paris EUROPLACE

Paris EUROPLACE est l’organisation représentative de la Place financière de Paris et, d’une manière générale, l’industrie financière française dont elle fédère l’ensemble des parties prenantes : émetteurs, investisseurs, intermédiaires bancaires et financiers, professions juridiques et comptables, sociétés de conseil, autorités de marchés, soit plus de 400 membres. Paris EUROPLACE est présidée par Gérard Mestrallet, Président du conseil d‘administration d’ENGIE. www.paris-europlace.com - LinkedIn : Paris EUROPLACE - Twitter : @europlace

À propos de Talan

Depuis plus de 15 ans, Talan conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre leurs projets de transformation en France et à l’international. Présent sur quatre continents, le groupe a atteint fin 2017 un chiffre d’affaires de 185 millions d’euros pour près de 2000 collaborateurs. Talan ambitionne de recruter 1200 nouveaux collaborateurs en 2018 dont 250 en Tunisie.

Le groupe met l’innovation au cœur de son développement et intervient dans les domaines liés aux mutations technologiques des grands groupes, comme le Big Data, l’IoT, la Blockchain et l’Intelligence Artificielle. Présent dans les événements incontournables du secteur, comme Viva Technology, Talan prend régulièrement la parole sur les enjeux de ces technologies révolutionnaires aux côtés d’acteurs majeurs du secteur et de parlementaires (Syntec Numérique, Forum parlementaire de l’intelligence artificielle, Smart City Paris...). www.talan.com - LinkedIn : Talan - Twitter : @talan_fr