A Hangzhou, plusieurs personnalités africaines sont venues soutenir le premier Business Forum Togo-Chine

(Agence Ecofin) - Le Chef de l’Etat togolais a ouvert les travaux du 1er business forum Togo-Chine hier, 07 septembre 2018 à Hangzhou, dans la province de Zhejiang. Cette rencontre d’affaires a pour principal objectif de vendre l’ambitieux Plan National de Développement du Togo au secteur privé, dont la participation à la réalisation des objectifs est attendue à hauteur de 65%.

Pour l’occasion, de nombreuses personnalités africaines ont fait le déplacement pour soutenir les efforts de promotion du Togo, parmi lesquelles Bénédict Oramah, président d’Afreximbank, Ade Ayeyemi, DG d’Ecobank ou encore l’économiste Carlos Lopez.

Dans son discours d’ouverture, Faure Gnassingbé a mis en exergue le miracle économique de la province de Zhejiang qui abrite l’événement : « Le choix de la Province de Zhejiang pour accueillir cette première édition n’est pas fortuit. Hier « Mer des rizières », aujourd’hui capitale chinoise, demain mondiale, du e-commerce, elle est le symbole du miracle économique chinois qui inspire tant notre continent », a-t-il déclaré.

Le Togo et ses atouts

Il a présenté le Togo, ses potentialités et vanté son positionnement géographique et géopolitique ; des atouts qui en font une porte d’entrée naturelle en Afrique de l’Ouest.

« Le port de Lomé, port naturel en eaux profondes, peut accueillir des navires de 13 000 TEU, faisant de Lomé un hub portuaire de la sous-région facilitant les échanges. Depuis 2014, le port de Ningbo est ainsi à 29 jours de traversée du port de Lomé », s’est exprimé le n°1 togolais. Et de poursuivre : « L’aéroport de Lomé, relié à plus de 20 capitales d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Centrale, peut accueillir jusqu’à 2 millions de passagers par an »

Leitmotiv: attirer les investissements

Le N°1 togolais a insisté sur la volonté des opérateurs économiques togolais de nouer des relations d’affaires avec leurs homologues chinois, avant d’inviter le secteur privé venu en nombre à ce forum à investir au Togo et à soutenir son Plan national de développement : « Produire au Togo, c’est la garantie de pouvoir exporter votre production sans barrière tarifaire vers les pays de la CEDEAO, un marché de plus de 300 millions de personnes en Afrique de l’Ouest dont le niveau de vie et la consommation augmentent rapidement ».

A l’issue de la cérémonie d’ouverture, la délégation togolaise a enchainé des visites d’entreprises, notamment celle du géant Alibaba ou encore la Zone économique et technologique de développement industriel de Hangzhou.