La RD Congo lance un appel à manifestation d’intérêt pour un Projet d’Appui au Développement des Micro, Petites et Moyennes Entreprises

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo (RDC) a obtenu de la Banque mondiale un crédit pour financer le Projet d’Appui au Développement de Micro, Petites et Moyennes Entreprises, dénommé PADMPME, dans le cadre de sa stratégie de développement du secteur privé. Le projet, approuvé le 6 juillet 2018, sera mis en œuvre pendant une durée de 5 ans (2019-2023). L’objectif de la mission est de renforcer les capacités locales pour les services de développement des entreprises (SDE) en vue de soutenir la création de marchés et la croissance des SDE en RDC à travers la formation et l'appui technique aux acteurs privés (FEC, COPEMECO, et autres) au niveau provincial et local pour leur permettre de mieux fournir les SDE dans le cadre de la mise en œuvre du projet et au-delà. Le projet s'appuiera sur les programmes existants de la Banque mondiale et de la SFI en matière de prestation de SDE, y compris le programme d’appui aux PME exécuté à travers les BDS accrédités par la SFI (p. ex., Business Edge) et les éventails de compétences pour les PME élaborées par le Groupe de la Banque mondiale.