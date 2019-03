Côte d’Ivoire : la Chambre de commerce et d’industrie met en place un projet en faveur des PME et de la diaspora

(Agence Ecofin) - La Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire a mis en place un projet à l’endroit des Petites et Moyennes Entreprises(PME) et de la diaspora. Cette information a été donnée, le 6 mars 2019, par le directeur du projet « Champion Côte d’Ivoire », Joseph Orega, au cours de la 3è édition du Forum africain pour la résilience (FAR) organisé par le Groupe de la BAD à Abidjan.

« Le Programme Champion est un ambitieux projet porté par la chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire à l’adresse des PME et de la diaspora, et dont l’objectif est d’accroitre leur attractivité pour des investisseurs en dette ou en capital.», a indiqué Joseph Orega. Ajoutant que diverses rencontres ont été effectuées avec les membres de la diaspora ivoirienne en vue d’identifier des PME qui pourraient intéresser les investisseurs.

En effet, selon Joseph Orega, des PME parmi tant d’autres sont présélectionnées et évaluées du point de vue de leur capacité par la notation financière et la notation managerielle, et accompagnées par des jeunes de la diaspora.

Au-delà des PME qui seront notées directement, nous avons mis en place un mécanisme de parrainage. D’autres PME et des start-up de jeunes et de femmes bénéficieront d’une formation. Et pour cette formation, nous allons utiliser les jeunes de la diaspora.», a annoncé le directeur du projet « Champion Côte d’Ivoire ».

Notons que ce programme champion est inclus dans le processus d’évaluation des PME qui seront parties prenantes du projet de la Banque Africaine de Développement appelé « Initiative PME ».

Zeinab Dosso (Stg)