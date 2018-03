Nigeria: Smile Telecom réclame une révision du processus d’acquisition de 9Mobile par Teleology Holdings

(Agence Ecofin) - La société Smile Telecoms Holdings Limited, soumissionnaire de réserve pour 9Mobile, a réclamé à Barclays Bank, le conseiller de l’opérateur télécoms durant le processus, une révision de toute l’opération qui a conduit au choix final de Teleology Holdings Ltd comme soumissionnaire préféré. Smile Telecoms Holdings Limited qui estime que la procédure de cession de 9Mobile a été mal réalisée, dénonce l’annonce du soumissionnaire préféré avant la date limite du 26 février 2018, tel qu'énoncé dans la lettre de procédure.

C’est le 21 février 2018 que Barclays Bank a envoyé à Teleology Holdings Ltd, un courrier lui confirmant son choix comme soumissionnaire préféré à l’opération de cession de 9Mobile engagée depuis octobre 2017. Teleology Holdings Limited avait proposé une offre financière de près de 500 millions de dollars US pour 9Mobile, contre une offre de près de 300 millions de dollars US proposée par Smile Telecoms Holdings Limited.

D’après le journal The Guardian, Smile Telecoms Holdings Limited exige de Barclays Bank, pour des raisons d'équité, la fourniture d’une preuve pratique et vérifiée par une tierce partie, que Teleology Holdings a bel et bien satisfait à toutes les conditions préalables à sa sélection comme soumissionnaire préféré.

Teleology Holdings Limited a jusqu’au 13 mars 2018, pour verser une caution non-remboursable de 50 millions de dollars US. En cas de défaut de paiement, c’est au soumissionnaire de réserve que sera finalement vendu 9mobile.

