Côte d’Ivoire : le gouvernement initie un cadre de dialogue public-privé pour le développement du secteur des transports

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ivoirien initie un cadre de dialogue public-privé pour le développement du secteur des transports à travers la 5ème édition des rencontres sectorielles du Comité de concertation Etat - secteur privé (CCESP).

Cette rencontre qui se tiendra le mercredi 12 décembre prochain à Abidjan vise à renforcer le dialogue public-privé autour de la politique et des initiatives de développement du secteur des transports afin de susciter l’implication des parties prenantes dans leur mise en œuvre et améliorer la compétitivité des différentes composantes du secteur.

Ce cadre de dialogue a aussi pour objectif spécifique de présenter les résultats des travaux du comité scientifique et recueillir les orientations du ministre des Transports pour solutionner les problématiques identifiées, de recueillir les contributions des acteurs privés du milieu des transports pour la mise en œuvre de la politique et des reformes, ainsi que de vulgariser la politique et les réformes entreprises par le ministère des Transports en faveur des acteurs des transports.

Notons que le secteur des transports, représente aujourd’hui entre 7% et 12 % du PIB du pays. Il constitue donc pour le gouvernement ivoirien un secteur vital pour le développement économique de la Côte d’Ivoire.

Flore Kacou