Nouvelles pressions du FMI sur les créanciers internationaux privés du Tchad

(Agence Ecofin) - Le FMI fait pression sur les privés qui détiennent la dette internationale du Tchad pour qu’ils s’accordent avec le pays, afin de déployer son propre programme. L’institution tout comme le G20 pourrait pourtant régler le problème à leur niveau. En attendant, le Tchad doit faire face à des défis.

Abebe Aemro Selassie (photo), directeur du département Afrique au sein du Fonds monétaire international (FMI) a de nouveau mis la pression sur les créanciers internationaux privés du Tchad afin d’accélérer le processus d'obtention d'un accord sur la dette que leur doit le pays.

« Un engagement ferme de la part des créanciers privés sur leur volonté de négocier sans plus tarder la dette [...] contribuerait à stimuler la reprise économique et les efforts de réduction de la pauvreté au Tchad », a-t-il fait savoir ce 7 septembre dans un communiqué.

