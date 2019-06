«Tchad – Monde Arabe», le Forum International des Investissements au Tchad se déroulera 26 au 28 juin 2019 à l’hôtel Hilton à N’Djamena

(INVESTIR AU TCHAD ) - Organisé sous le Haut patronage de Son Excellence Monsieur Idriss DEBY ITNO, Président de la République du Tchad, le Forum International pour l’Investissement au Tchad «Tchad – Monde Arabe» se tiendra du 26 au 28 juin 2019 à l’hôtel Hilton à N’Djamena. Cette première édition, dédiée au Monde Arabe vise à concrétiser les annonces des pays arabes lors de la table ronde de Paris pour le financement du Plan National de Développement 2017-2021.

« INVESTIR AU TCHAD », UNE PLATEFORME INTERNATIONALE POUR ATTIRER LES INVESTISSEMENTS AU TCHAD

«Le Forum International des Investissements au Tchad est l’occasion pour nous, de lever le voile sur cette terre pleine de promesses.» : c’est par ces mots que SEM Idriss Deby Itno, Président de la République du Tchad a annoncé les couleurs de cet événement qui se veut être la concrétisation de la coopération multilatérale entre les pays arabes et le Tchad.

Conçu comme une plateforme internationale de promotion des investissements au Tchad, cet événement permettra de présenter les opportunités économiques tchadiennes, dans le but de faire du Tchad, la nouvelle destination des investissements rentables en Afrique et dans la perspective de la vision nationale à l’horizon 2030, « le Tchad que nous voulons ».

Ce Forum rassemblera un vaste éventail d’acteurs — représentants des secteurs public et privé arabes, institutions internationales et régionales et partenaires de développement— dans le but de stimuler les investissements et d’accompagner la transformation économique du Tchad.

TROIS JOURS DE RENCONTRES, D’ECHANGES ET DE RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES

Des conférences, panels et échanges de haut niveau, des rendez-vous B2B sur mesure, des présentations de projets à forte rentabilité, en présence du gotha économique et financier international, mettront en lumière les potentialités et les opportunités d’un Tchad qui affirme une ambition forte, celle de se positionner en tant qu’un des principaux hubs économiques africains.

INVESTIR DANS DOUZE SECTEURS D’ACTIVITES A FORT POTENTIEL

Dans le cadre de sa stratégie d’appel à l’investissement international pour le développement, le Tchad a identifié douze secteurs d’activités clés que sont : l’agriculture, l’élevage, la pisciculture, les mines, l’énergie, les infrastructures, l’urbanisme, les hydrocarbures, le tourisme, les TIC, la banque, les services sociaux de base (éducation et santé).

« Investir au Tchad » permettra ainsi aux investisseurs privés tout comme aux institutions financières de découvrir la stratégie globale de développement économique du Tchad, basée sur un climat d’affaires incitatif, des facilités mises en place par le Code des investissements et des mesures fortes en vigueur, afin d’encourager tout engagement dans les secteurs d’activités ci-dessus cités.