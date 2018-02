Sénégal : lancement d’un projet pour améliorer l’accès des femmes au foncier

(Agence Ecofin) - L’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) et le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR), lancent ce 7 février 2017, à Dakar, le projet de Recherche-Action intitulé « Promotion d’une gouvernance foncière inclusive par une amélioration des droits fonciers des femmes au Sénégal ». C’est ce que rapporte le communiqué publié à cet effet.

« Ce projet vise à contribuer à l’amélioration de l’accès et du contrôle des femmes sur les terres et leur participation dans les instances de prise de décision pour une gouvernance foncière responsable et durable, dans un contexte d’acquisition de terres à grande échelle.», explique le Dr Cheikh Oumar Ba, directeur exécutif de l’IPAR.

Prévu pour durer trois (03) ans, le projet bénéficiera de la participation d’ « une centaine de représentants d’organisations féminines, de parlementaires, de représentants de l’Etat et des bailleurs de fonds ».