Le Kenya lance une nouvelle politique d'investissement pour doper son flux d'IDE

(Agence Ecofin) - Le gouvernement kényan a lancé, cette semaine, une nouvelle politique d’investissement pour augmenter le flux d’investissements directs étrangers (IDE) captés par le pays.

La nouvelle Kenya Investment Policy (KIP) mise en place sera axée sur sept principes fondamentaux. Il s’agit de l'ouverture et la transparence, l'inclusion, le développement durable, la diversification économique, l'autonomisation nationale, l'intégration mondiale et la primauté de l'investisseur.

Dans le cadre du programme gouvernemental visant à faire du pays une nation émergente d’ici 2030, cette nouvelle politique nationale vise à optimiser la promotion, la facilitation et la gestion des investissements. « L'objectif ultime est de faire du Kenya une destination d'investissement de premier plan et un leader mondial en matière d'attraction et de rétention des investissements », a à cet effet déclaré Peter Munya (photo), ministre kényan de l'Industrie et du Commerce, cité par Xinhua.

En s’appuyant notamment sur le « Big four agenda » du président Uhuru Kenyatta, qui veut accélérer le développement le pays en mettant l’accent sur l’agriculture, la santé, l’accès au logement et l’industrie manufacturière, les autorités espèrent que la nouvelle politique permettra au Kenya d’augmenter son niveau d'investissement public et privé à au moins 32 % du produit intérieur brut (PIB) d'ici 2030.

D’après la CNUCED, les IDE perçus par le Kenya en 2018 ont grimpé de 27% pour atteindre 1,6 milliard $, soit seulement un peu plus de 2% du PIB.

Moutiou Adjibi Nourou