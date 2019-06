Kenya: Patrick Njoroge reconduit pour quatre ans à la tête de la Banque centrale

(Agence Ecofin) - Le président kényan Uhuru Kenyatta a reconduit Patrick Njoroge (photo) pour un second mandat de quatre ans à la tête de la Banque centrale, selon un communiqué paru le 6 juin dans le journal officiel de la République kényane.

Diplômé de l'Université de Yale (Etats-Unis), M. Njoroge a réussi durant son premier mandat à stabiliser le shilling. Cet économiste et banquier, qui a conseillé le Fonds monétaire international (FMI) à Washington, a été également salué par le marché et les opérateurs économiques kényans pour sa bonne gestion du secteur bancaire quand il n’a pas hésité à fermer deux banques insolvables quelques mois seulement après sa prise de fonction et à plafonner les taux d’intérêt des prêts commerciaux en 2016.

« Le renouvellement du mandat du gouverneur de la Banque centrale sera considéré comme un coup de pouce à la stabilisation.», a commenté Razia Khan, économiste en chef chargée des recherches sur l’Afrique au sein de la banque britannique Standard Chartered Bank.

M. Njoroge est désormais confronté au défi de la formulation d’une nouvelle politique monétaire étant donné que le plafonnement des taux d’intérêt des prêts commerciaux pèse lourd sur la croissance du crédit au secteur privé et rogne les marges des banques.

