ZTE aidera le Congo à mettre en oeuvre son plan de développement de l’économie numérique

(Agence Ecofin) - L’équipementier télécoms Zhongxing Telecommunication Equipment Company Limited (ZTE) aidera le Congo à mettre en oeuvre sa stratégie nationale de l’économie numérique 2018-2022, une fois que la rédaction de celle-ci sera achevée. Un accord de coopération à cet effet, a été signé le 1er mars 2018 entre la compagnie chinoise et Léon Juste Ibombo, le ministre des postes et télécommunications du Congo. C’était à Barcelone en Espagne, durant le Mobile World Congress tenu du 26 février au 1er mas 2018.

La stratégie nationale de développement de l’économie numérique du Congo sera l’instrument qui conciliera l'amélioration des indicateurs de développement durable en matière de croissance économique, d’emploi, de sécurité, de protection de l'environnement et de compétitivité. Elle favorisera également l’innovation et améliorera les conditions et l'accès au financement, afin de renforcer les chaînes de production, de transformation et de distribution, stimuler les niveaux d'investissement et améliorer l’attractivité internationale du pays.

La signature de l’accord de coopération entre ZTE et le Congo, est le fruit des concertations engagées le 24 juin 2016 entre Loïc Li Shijun, le directeur général ZTE Congo et Léon Juste Ibombo, pour l’accélération du développement du secteur national des télécoms.

