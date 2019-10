L’Uemoa adopte une Initiative régionale pour l'amélioration du climat des affaires

(Agence Ecofin) - Les pays de l’espace UEMOA veulent accélérer le processus d’amélioration du climat des affaires dans la zone communautaire. C'est ce que porte à croire une décision prise lors du dernier conseil des ministres de l’Union qui s'est tenue à Ouagadougou, le 27 septembre 2019.

Les ministres de l'Union ont ainsi adopté l’Initiative Régionale d’Amélioration du Climat des Affaires (IRCA). Cette initiative vise « à améliorer le climat des affaires dans l’UEMOA » et, plus spécifiquement, « à promouvoir l’entreprenariat, à accroître la compétitivité des entreprises et à stimuler les investissements privés dans l’espace UEMOA», selon le communiqué officiel reçu par Togo First.

Ces dernières années, plusieurs pays de l’UEMOA ont enregistré de fortes progressions dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, notamment la Côte d’Ivoire, le Sénégal ou encore le Togo.

Avant les résultats du Doing Business 2020, qui seront connus vers la fin de ce mois, la Banque Mondiale a déjà révélé une shortlist des 20 meilleurs réformateurs mondiaux de l’année, parmi lesquels 5 pays africains : le Togo, le Nigeria, le Kenya, Djibouti et le Zimbabwe.

Ayi Renaud Dossavi