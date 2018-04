L’Egypte et la Biélorussie signent un accord de coopération dans les TIC

(Agence Ecofin) - Les Républiques d’Egypte et de Biélorussie ont décidé de coopérer dans le secteur des Technologies de l’information et de la communication (TIC). Le 4 avril 2018, un mémorandum d’entente a été signé à cet effet, au Caire par Sergei Popkov, le ministre biélorusse des Communications et de l’informatisation, et Yasser ElKady, le ministre égyptien des Communications et Technologies de l’information.

Les domaines de coopération TIC envisagés par les deux pays incluent la cybersécurité, l'innovation et l'entrepreneuriat, l'échange d'expériences dans la création de parcs scientifiques et la formation. Le ministre Sergei Popkov a indiqué que la Biélorussie place ses ambitions de développement TIC dans sa capacité à produire ses propres équipements TIC, à développer l'externalisation de services informatiques, à construire des réseaux télécoms et des infrastructures intelligentes.

Lors de son séjour en Egypte, un accord de coopération dans les domaines de l'éducation et de la science a également été signé entre l'Académie nationale des communications de Biélorussie et l'Institut national des télécommunications d’Egypte.

Une délégation de spécialistes des TIC égyptiens a été invitée au Forum international sur les télécommunications et les technologies bancaires et de bureaux (TIBO), qui se tiendra du 15 au 18 mai prochain à Minsk, en Biélorussie.