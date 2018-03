Egypte: le président Abdel Fattah Al-Sissi souhaite que Huawei accentue ses investissements dans le pays

(Agence Ecofin) - Le président de la République d’Egypte, Abdel Fattah Al-Sissi, a rencontré Guo Ping, le président-directeur général de l’équipementier télécoms Huawei, et Terry Liu, le président-directeur général de Huawei Egypt, le 3 mars 2018.

Au cours de la rencontre à laquelle a pris part Yasser El Kady, le ministre des Communications et des technologies de l’information, le Chef de l’Etat a exprimé le souhait de voir l’entreprise chinoise accentuer ses investissements dans le pays, a déclaré Bassam Rady, le porte-parole de la présidence de la République.

L’Egypte qui est devenu un marché à fort potentiel, avec une santé économique croissante, est actuellement considéré par Huawei comme la base régionale de ses activités en Afrique et au Moyen-Orient.

Guo Ping, le patron de Huawei, a rassuré le Chef de l’Etat égyptien de la confiance placée dans le pays et l’ambition d’y réaliser de nouveaux investissements. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la société a pris part en décembre 2017 au ICT Cairo Expo.

Au cours de cet évènement, elle a présenté plusieurs solutions TIC innovantes à même de contribuer au succès de plusieurs grands projets structurants menés par le gouvernement.

Guo Ping a révélé que Huawei qui emploie déjà 300 jeunes dans son centre international de soutien technique installé en Egypte, prévoit d'augmenter cet effectif à 1000 personnes au cours de l’année, et d’établir un second centre similaire dans le pays afin de fournir du soutien technique à l’Afrique et au Moyen-Orient.