Tanzanie : un système de gestion des terres en ligne, lancé

(Agence Ecofin) - Afin d’améliorer la gestion des terres tanzaniennes, le Ministère des terres, du logement et du développement des établissements humains (MLHHSD) a lancé vendredi, le Système intégré d’information sur la gestion des terres (ILMIS), une plateforme destinée à réduire significativement le nombre de conflits fonciers. C’est ce que rapporte l’Agence de Presse Africaine (APA).

« L’Etat va réduire l’insécurité foncière, fournir des services d’administration foncière abordables et fiables aux clients, de même que réduire le temps nécessaire pour vérifier, mettre à jour et transférer les terres. Cette initiative permettra de réduire la corruption associée aux contrôles, à l’enregistrement et au transfert des titres, tout en améliorant la confiance du public dans le système d’administration des biens fonciers.», a expliqué à ce propos, Shaban Pazi, le directeur des Technologies de l’Information et de la Communication au MLHHDS.

Et d’ajouter que « l’initiative permettra aux propriétaires fonciers de sécuriser l’accès à l’information par le biais de leurs ordinateurs et smartphones ; ce qui aidera également à améliorer la surveillance de leurs terres ».