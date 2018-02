Zimbabwe: le régulateur télécoms conduit un vaste programme de modernisation du secteur postal

(Agence Ecofin) - L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications de Zimbabwe (Potraz), est actuellement engagée dans la modernisation du secteur postal national. Cette opération se traduit par l’actualisation de la politique postale nationale vieille de dix-sept ans et de l’acquisition des équipements nécessaires à un meilleur contrôle de la qualité du service offert aux consommateurs.

Selon Kennedy Dewera, le directeur des services postaux et du courrier au sein de la Potraz, le toilettage de la politique postale nationale vieille de dix-sept ans, devenait nécessaire pour adapter le secteur aux évolutions technologiques et en faire un puissant contributeur de l’économie nationale.

A travers cette actualisation, le régulateur télécoms va examiner un certain nombre de points essentiels, notamment le cadre d’octroi de la licence d’exploitation de services postaux et de messagerie, ou encore le cahier des charges des opérateurs retenus. Une grande attention sera également être accordée à la qualité de service.

S’agissant justement de la qualité de service, la Potraz est actuellement en cours d’acquisition d’un système automatisé de surveillance de la qualité de service. Il contrôlera la conformité des opérateurs aux normes de qualité de service nationales et internationales.

Tous ces investissements du régulateur télécoms ont pour but de revitaliser le secteur postal national et surtout l’entreprise publique Zimpost dont la survie ne dépendra plus en grande partie de la subvention provenant du Fonds des services universels. La Potraz voudrait que les technologies de l'information et de la communication transforment le secteur postal national.